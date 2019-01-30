Футбол

Валентен Ронжье: «„Нант“ играл с „Сент-Этьеном“ только ради Салы»Спорт-Экспресс 19:12

Капитан "Нанта" Валентен Ронжье после ничьей с "Сент-Этьеном" в матче 22-го тура чемпионата Франции (1:1) отметил, что команда играла ради бывшего одноклубника Эмилиано Сала.
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«Нант» будет продавать футболки с изображением пропавшего Салы, а вырученные деньги передаст его семье

Матч ТВ13:58

Судья прервал матч «Нанта» для аплодисментов в честь пропавшего Салы. Тренер команды расплакался

Sport24.ru15:53

«Нант» — «Сент-Этьен»: матч прерывался на минуту из-за акции, посвящённой Сале

Чемпионат16:25

ФК «Нант» начал продажу футболок с изображением Салы

ТАСС14:32

Валентен Ронжье: «„Нант“ играл с „Сент-Этьеном“ только ради Салы»

Спорт-Экспресс19:12

Футболисты «Нанта» сыграют против «Сент-Этьена» в футболках с фамилией Салы

РИА Новости13:41

Матч «Нант» – «Сент-Этьен» был приостановлен на 9-й минуте ради акции, посвященной Сале

Sports.ru15:40
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием маршрутки в Иркутской области

Обновлено в 22:02
Происшествия

В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара

Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
Обновлено в 21:36
Транспорт

В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов

Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено в 20:52
Наука

Обнаружена новая опасность кошек

Датские ученые обнаружили, что внутриклеточные паразиты токсоплазма, часто встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения шизофрении у людей.
Обновлено в 11:59
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей

"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Суд арестовал сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Жертвами пожара в Хабаровском крае стали мать и трое детей

Обновлено в 21:56
Экономика

Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году

Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
Обновлено в 20:53
Авто

Трехдверный Range Rover не появится в продаже

Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Авто

Skoda показала дизайн кроссовера Kamiq

Обновлено в 05:52
Политика

Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина

Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от суда отклонить ходатайство защиты об обнародовании улик по делу российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую возглавляет Евгений Пригожин, говорится в ходатайстве Мюллера, поданном в суд.
Обновлено в 15:35
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Обновлено в 04:40
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Культура

Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о штрафах на телепроекте

Обновлено в 10:21
Общество

Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.
Обновлено в 20:34
Транспорт

Названы самые опасные для вождения страны

Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15
Авто

Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара

Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Наука

Найден 35000-летний череп современного человека

Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Неизвестный устроил взрыв в отеле на северо-востоке Китая

На северо-востоке Китая два человека стали жертвами взрыва в отеле, сообщает полиция.
Обновлено в 21:50
Происшествия

СМИ узнали о попытке нападения в США на автоколонну делегации из Китая

В Вашингтоне недалеко от Белого дома неизвестный попытался напасть на автоколонну делегации из Китая, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление Секретной службы США.
Обновлено в 18:03
Интернет

Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса

Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Общество

Названы самые снежные города мира

Американская компания, занимающаяся прогнозированием погоды, назвала города, в которых выпадает больше всего снега.
Обновлено в 18:10
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

Обновлено в 08:55
Космос

Судьбу радиотелескопа «Спектр-Р» решит межведомственная комиссия

Межведомственная комиссия в ближайшее время решит, нужно ли продолжать попытки связаться с радиотелескопом «Спектр-Р», который перестал реагировать на команды с Земли.
Обновлено в 21:59
Космос

На орбите Земли засекли мусорный мешок

Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Галкин ответил на критику Ахеджаковой

Телеведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях.
Обновлено в 18:53
Происшествия

По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний

Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Космос

Сотрудники космодрома нашли трещину в разгонном блоке «Фрегат»

«Фрегат», который должен будет вывести на орбиту спутники британской системы OneWeb, находится на космодроме Куру во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества

Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб

Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
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