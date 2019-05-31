Футбол
«Валенсия» желает выкупить ЧерышеваSport.ru 02:44
Руководство левантийской "Валенсии" собирается выкупить права на полузащитника национальной сборной России Дениса Черышева, так как в его услугах на постоянной основе весьма заинтересован наставник "летучих мышей" Марселино Тораль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Происшествия
Число преступлений против несовершеннолетних в России в 2018 году сократилось на 3,5%
Число уголовных дел о преступлениях, где потерпевшими стали дети или подростки, в минувшем году сократилось в России на 3,5%. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в Международный день защиты детей.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Политика
Бизнес-партнёр Зеленского призвал отменить закон об украинском языке
Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе.
Обновлено в 07:02
Кино
Финальную серию «Игры престолов» придумал сам Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в нашумевшем сериале «Игра престолов», заявил, что идея заключительного эпизода поступила лично от писателя Джорджа Мартина.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд
Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.
Обновлено в 14:45
Игры
Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare
Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Теннис
Нисикори победил Джере в третьем круге «Ролан Гаррос»
Обновлено в 11:22
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
FT: воинский контингент США в Польше может увеличиться на 1 тыс. человек
Помимо увеличения численности американского контингента в Польша стороны намерены повысить его оснащенность, в том числе усилить компонент сил специального назначения.
Обновлено в 16:40
Общество
Карельских детей уговаривают бросить школу после 9 класса
Родители учеников школы в селе Паданы обеспокоены намерением администрации Медвежьегорского муниципального района закрыть прием в старшие классы.
Обновлено в 14:20
Футбол
В «Баварии» выступают против реформы Лиги чемпионов
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что Лиге чемпионов не нужны изменения.
Обновлено в 17:15
Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов
Обновлено в 18:11
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара
Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента
Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Технологии
Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско
Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.
Обновлено в 09:52
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Космос
В Якутии обнаружены все фрагменты обтекателя «Союза-2.1а»
Обновлено в 06:47
Политика
Заявления США по Тайваню вызвали протест у Китая
В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип «одного Китая».
Обновлено в 13:19
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Авто
Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition
Российские дилеры Audi объявили старт продаж моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и кроссовера Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
Обновлено в 10:05
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смерти заключенного в СИЗО Ярославля
Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного Александра Сидякина в СИЗО № 1 Ярославля.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14