Футбол
«Валенсия» взяла травмированного Черышева на финал Кубка ИспанииМатч ТВ 23 мая в 11:58
Финальный матч Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной» пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Именно на этой арене Черышев месяц назад травмировал колено, из-за чего выбыл до конца сезона.
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