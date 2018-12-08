Футбол

«Валенсия» вырвала ничью на последней минуте в матче против «Севильи»
Красная весна
12:33

Валенсия — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
36′
Франко Васкес
37′
Куинси Промес
45′
Габриэль Меркадо
55′
Пабло Сарабия
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
62′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
64′
Санти Мина
Миши Батшуайи
69′
77′
Франко Васкес
Ибраим Амаду
86′
Виссам Бен-Йеддер
Луис Муриэль
90′+2′
Луис Муриэль
Муктар Диакаби
90′+2′
Футбольные клубы «Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью 8 декабря в матче чемпионата Испании, сообщает корреспондент ИА Красная Весна. Первый гол команды забили лишь после перерыва. Вперед вышла «Севилья» за счет гола Пабло Сарабии.
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