Футбол

«Валенсия» выкупит трансфер Черышева у «Вильярреала»REGNUM 01:25

По информации издания, «Валенсия» могла выкупить контракт Черышева за €7 млн по завершении срока аренды, однако удалось договориться с «Вильярреалом» о снижении цены до €5 млн. Отмечается, что в «Вильярреале» не рассчитывали на Черышева в новом сезоне, поэтому приняли предложение.
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«Валенсия» выкупит Черышева у «Вильярреала» по сниженной цене

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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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