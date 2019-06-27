Футбол
«Валенсия» выкупит трансфер Черышева у «Вильярреала»REGNUM 01:25
По информации издания, «Валенсия» могла выкупить контракт Черышева за €7 млн по завершении срока аренды, однако удалось договориться с «Вильярреалом» о снижении цены до €5 млн. Отмечается, что в «Вильярреале» не рассчитывали на Черышева в новом сезоне, поэтому приняли предложение.
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«Валенсия» сбила цену на Черышева до 5 млн евро, «Вильярреал» согласен отпустить игрока
Спорт день за днемвчера в 15:24
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
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