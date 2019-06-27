«Валенсия» выкупит трансфер Черышева у «Вильярреала»REGNUM 01:25

По информации издания, «Валенсия» могла выкупить контракт Черышева за €7 млн по завершении срока аренды, однако удалось договориться с «Вильярреалом» о снижении цены до €5 млн. Отмечается, что в «Вильярреале» не рассчитывали на Черышева в новом сезоне, поэтому приняли предложение.

Спорт день за днем

Политика Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Общество В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.

Происшествия Четверо руководителей «Рольф» получили уголовное дело В отношении четырех руководителей автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24 Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.

Гаджеты Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения Минкомсвязи занимается развитием идеи о том, что производителям смартфонов придется обязательно устанавливать российские приложения перед выставлением на продажу в России.

Общество Названы самые популярные у иностранцев регионы России По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Политика Путин заявил, что в России нет олигархов Напомним, ранее бизнесмен Алишер Усманов в интервью Наиле Аскер-Заде заявил, что в России остался только один олигарх, но не раскрыл его имени.

Наука Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.

Авто Toyota Hilux стал лидером по продажам пикапов на российском рынке В последний раз модель была лидером рынка в октябре 2018 года. Всего за прошлый месяц было продано 694 новых пикапов (+11,4%).

Экономика «Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

Происшествия Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.

Политика Сенат США запретил продавать Турции истребители F-35 Как сообщало ИА REGNUM, американские власти отказали Турции в поставках новейших истребителей из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Театры Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.

Политика Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков» Владимира Зеленского волнует вопрос возвращения домой украинских моряков, задержанных нашими пограничниками во время провокации в Керченском проливе.

Авто Новый Renault Sandero впервые показали без камуфляжа Компания Renault приступила к производству обновленных хэтчбеков Sandero для бразильского рынка.

Происшествия Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13 В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.

Экономика В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.

Технологии Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.

Происшествия В Иркутской области из-за паводка погибли два человека В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.

Общество Екатеринбургские чиновники нагрянули на дом к шансонье Новикову Мэрия Екатеринбурга проводит экспертизу в здании, принадлежащем скандальному шансонье Александру Новикову на Малышева, 38.

Авто Объявлена дата выхода нового УАЗ «Патриот» с АКПП Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.

Политика Порошенко уличил Европу в первом шаге по признанию Крыма российским Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к признанию Крыма российским.

Политика Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2» США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".