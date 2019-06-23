«Валенсия» выбирает между Черышевым и СуаресомМатч ТВ 01:33

«Валенсия» выбирает между подписанием российского хавбека Дениса Черышева и полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса. В мае «летучие мыши» не воспользовались правом приоритетного выкупа 28-летнего россиянина у «Вильярреала» за 8 миллионов евро.

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом

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