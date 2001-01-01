Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом СуаресомЧемпионат 17:17
«Валенсия» рассматривает двух футболистов на позицию атакующего полузащитника в преддверии следующего сезона. Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
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Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга
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