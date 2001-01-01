Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом СуаресомЧемпионат 17:17

2 фото
«Валенсия» рассматривает двух футболистов на позицию атакующего полузащитника в преддверии следующего сезона. Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» решает, купить Черышева или Дениса Суареса

Бомбардир.ру18:19

СМИ: «Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

ProstoProSport18:06

«Валенсия» не знает, будет ли покупать Черышева

Спорт-Экспресс17:20

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Евро-футбол.ру17:45

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Чемпионат17:17

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Sports.ru16:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Футбол

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу

«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
Обновлено в 14:59
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Футбол

Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился

Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.
Обновлено в 17:08
Политика

Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Футбол

Хуммельс отказался от перехода в «МЮ» перед трансфером в «Боруссию»

Футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию», за которую уже выступал с 2008 по 2016 год. Сумма трансфера составила 30,5 миллиона евро.
Обновлено в 10:09
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019

Обновлено в 14:43
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Обновлено в 17:28
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Происшествия

На Волге загорелся следовавший из Москвы теплоход

Обновлено в 17:22
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Театры

«Ленинградская симфония» Шостаковича прозвучит в День памяти и скорби

Легендарная "Ленинградская симфония" Дмитрия Шостаковича прозвучит в Концертном зале Мариинского театра 22 июня под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Авто

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Обновлено в 00:40
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Политика

Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным

Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

США атаковали компьютерные системы Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана.
Обновлено в 18:16
Общество

Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Денис Суарес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Барселона». Выступал в национальной сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное