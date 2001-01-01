Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом СуаресомЧемпионат 17:17
«Валенсия» рассматривает двух футболистов на позицию атакующего полузащитника в преддверии следующего сезона. Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:01, Вашингтон
Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
На новой карте Солнечной системы Элеоноры Латц, которая показывает точные орбитальные траектории более 18 000 небесных объектов, можно найти Марс.
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В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения
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Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
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Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
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Происшествия
Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11
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Политика
Саакашвили назвал россиян слишком наглыми
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 18:58
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Обновлено в 17:05
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Все советские приспособления для красоты и спорта были довольно эффективными, давали свои результаты и оказались настолько востребованными, что используются в трансформированном виде и сегодня.
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Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца
Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру.
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ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
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Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Сборная России завершила второй соревновательный день Европейских игр 2019 года вМинске на первом месте в медальном зачете, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:28
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
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В Удмуртии вандалы повредили около 40 могил
Полиция Удмуртии начала проверку по факту осквернения захоронений. На кладбище в селе Красногорское вандалы повредили около 40 могил.
Обновлено в 12:49