«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом СуаресомЧемпионат 17:17

«Валенсия» рассматривает двух футболистов на позицию атакующего полузащитника в преддверии следующего сезона. Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».

Космос «Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему На новой карте Солнечной системы Элеоноры Латц, которая показывает точные орбитальные траектории более 18 000 небесных объектов, можно найти Марс.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.

Политика В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Авто УАЗ показал неизвестные версии «Хантера» Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.

Политика Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».

Политика Саакашвили назвал россиян слишком наглыми Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.

Здоровье Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз? В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.

Здоровье Советский спорт. Насколько эффективными были тренажеры родом из СССР? Все советские приспособления для красоты и спорта были довольно эффективными, давали свои результаты и оказались настолько востребованными, что используются в трансформированном виде и сегодня.

Культура Никки Минаж выходит замуж Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Спорт Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр Сборная России завершила второй соревновательный день Европейских игр 2019 года вМинске на первом месте в медальном зачете, сообщает "Советский спорт".

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.