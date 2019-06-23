Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом СуаресомЧемпионат 17:17

«Валенсия» рассматривает двух футболистов на позицию атакующего полузащитника в преддверии следующего сезона. Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
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«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Sport24.ru20:12

Будущее Черышева в «Валенсии» остается под вопросом

Газета.Ru20:50

«Валенсия» не знает, будет ли покупать Черышева

Спорт-Экспресс17:20

СМИ: «Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

ProstoProSport18:06

СМИ: «Валенсия» выбирает между Черышевым и футболистом «Барселоны»

RT на русском18:45

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Чемпионат17:17

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Sports.ru16:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:32, Вашингтон
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Политика

Ким Чен Ын получил от Трампа личное письмо

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:46
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Общество

Задававшая Путину вопрос школьница поступит в пансион Минобороны

Обновлено в 16:54
Наука

Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники

Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".
Обновлено в 21:11
Происшествия

Лидер группы System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 11:57
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Известный китайский рынок загорелся в Уссурийске

В Уссурийске 23 июня рано утром загорелся большой рынок, где продавались исключительно китайские товары.
Обновлено в 21:17
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено в 13:56
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Происшествия

На борту пассажирского теплохода на Волге произошло возгорание

Обновлено в 18:13
Политика

Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить её папу

Девочка попросила Владимира Зеленского освободить её отца, который был задержан на Украине: Степана Р. там подозревают в участии в крымском народном ополчении.
Обновлено в 21:02
Политика

Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено в 04:10
Общество

Группа пожилых японок из Осаки сочинила рэп-посвящение саммиту G20

Обновлено в 05:52
Экономика

Корейские компании «утекают» из Китая

Южнокорейские производители-гиганты Samsung, Hyundai Motor, Kia Motors и LG выводят производство из Китая в попытке уменьшить свою уязвимость от геополитической и внутренней конкуренции и экономических препятствий, "поражающих буквально всё", сообщает ЕНВ.
Обновлено в 08:22
Общество

Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград

Роскомнадзор потребовал от интернет-компании eBay удалить 32 веб-страницы с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 19:43
Общество

«Роскосмос» составил кодекс этики космонавтов

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 22:56
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Общество

В Бурятии падает количество детсадов и педагогов

Обеспеченность детсадами в Бурятии долгие годы остается одной из главных проблем. Власти обещают исправить проблему едва ли не каждый год.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Советский спорт. Насколько эффективными были тренажеры родом из СССР?

Все советские приспособления для красоты и спорта были довольно эффективными, давали свои результаты и оказались настолько востребованными, что используются в трансформированном виде и сегодня.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Денис Суарес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Барселона». Выступал в национальной сборной Испании.
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