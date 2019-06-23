Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом СуаресомЧемпионат вчера в 17:17
«Валенсия» рассматривает двух футболистов на позицию атакующего полузащитника в преддверии следующего сезона. Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика
Президент Грузии заступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.
Обновлено вчера в 22:19
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Обновлено в 05:04
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты на рейсы в Грузию
Ранее российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало соотечественникам в Грузии избегать мест массового скопления людей.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
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Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма, где микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево.
Обновлено в 02:17
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
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«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
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Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России
Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
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Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
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На Васильевском появились смотровые площадки с биноклями
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Путин стал рекордсменом ЕГЭ в Томской области
В Томской области однофамилец президента России Александр Путин смог получить максимальные оценки на ЕГЭ - в каждой из трех дисциплин он набрал 100 баллов.
Обновлено в 05:11
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
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Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
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Moto Z4 не получит обновление Android 11R
Смартфон Moto Z4 является довольно новой моделью, поскольку телефон вышел в конце 2018 года.
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Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
США вложат в «сделку века» $50 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.
Обновлено в 05:42
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
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Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
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СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно
В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
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Путин поздравил граждан России с Сабантуем
Обновлено в 05:44
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В Стамбуле проходят повторные выборы мэра
Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
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Вачовски готовы снять новую «Матрицу»
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Армия и оружие
Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков
Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели
В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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