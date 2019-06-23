Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом СуаресомЧемпионат вчера в 17:17

«Валенсия» рассматривает двух футболистов на позицию атакующего полузащитника в преддверии следующего сезона. Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
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«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом

Матч ТВ01:33

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Sport24.ruвчера в 20:12

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

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«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

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Денис Суарес
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Барселона». Выступал в национальной сборной Испании.
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