Футбол
«Валенсия» хочет выкупить права на ЧерышеваЧемпионат 06:49
Как сообщает Super Deporte, руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока Хинесом Карвахалем. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу».
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Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Авто
Самый мощный Rolls-Royce за 20 млн рублей заметили в Воронеже
Автомобили Wraith (с англ. призрак, видение) являются самыми мощными во всем семействе.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
В преддверии майских праздников в ЦВО состоялось более 250 антитеррористических учений
В Центральном военном округе в канун майских праздников военнослужащие провели более 250 тренировок по антитеррору, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Общество
В Ростове объявлено штормовое предупреждение
В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова
Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено 29 апреля в 12:54
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Спорт
CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
Обновлено в 06:52
Происшествия
На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника
Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Политика
Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Музыка
Директор Алсу прокомментировал ее участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 07:44
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии
Обновлено в 07:48
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Футбол
Банега дисквалифицирован до конца сезона
Полузащитник «Севильи» Эвер Банега пропустит остаток сезона по причине дисквалификации.
Обновлено в 04:00
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов
В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП РФ, сообщает портал 29.ru.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Игры
Deep Silver напомнила о знаменательных моментах Saints Row: The Third
Обновлено вчера в 15:31
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43