Футбол

«Валенсия» хочет выкупить права на ЧерышеваЧемпионат 06:49

Как сообщает Super Deporte, руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока Хинесом Карвахалем. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу».
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«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Советский спорт07:41

«Валенсия» намерена сохранить Черышева

Sport.ru07:29

«Валенсия» встретилась с агентом Черышева

Газета.Ru07:02

«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Чемпионат06:49

СМИ: «Валенсия» планирует выкупить Черышева у «Вильярреала»

Спорт-Экспресс06:28

«Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева и Сарабии

Матч ТВ04:39

СМИ: «Валенсия» планирует выкупить футболиста Черышева у «Вильярреала»

ТАСС07:22
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Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
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Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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