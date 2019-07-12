Официальный сайт «Валенсии» объявил о подписании контракта с российским футболистом Денисом Черышевым. В договоре прописана сумма отступных за полузащитника, которая составляет € 80 млн Черышев перешёл в "Валенсию" из "Вильярреала", проведя прошлый сезон в аренде в своей нынешней команде.

«Валенсия» подписала контракт с Черышевым с суммой отступных в €80 млн

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