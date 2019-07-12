Футбол

«Валенсия» подписала контракт с Черышевым с суммой отступных в €80 млнRT на русском 08:44

Официальный сайт «Валенсии» объявил о подписании контракта с российским футболистом Денисом Черышевым. В договоре прописана сумма отступных за полузащитника, которая составляет € 80 млн Черышев перешёл в "Валенсию" из "Вильярреала", проведя прошлый сезон в аренде в своей нынешней команде.
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«Валенсия» заключила с Черышевым трехлетний контракт, прописав 80 млн евро отступных

Sport24.ru08:06

Стали известны отступные Черышева в «Валенсии»

Sport.ru08:44

Денис Черышев — о контракте с «Валенсией»: «Давайте вместе добьемся еще большего успеха!»

Матч ТВ08:30

«Валенсия» официально завершила сделку по Черышеву

Советский спорт08:18

Черышев подписал контракт с «Валенсией» до 2022 года, отступные – 80 млн евро

Sports.ru08:18

Черышев стал игроком «Валенсии». Отступные - 80 миллионов

Спорт-Экспресс08:05

«Валенсия» подписала контракт с Черышевым с отступными в € 80 млн

Чемпионат08:19
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
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В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

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Армия и оружие

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Обновлено в 06:07
Происшествия

Силовики изъяли документы в пермском отделении «Единой России»

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Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

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Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
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Путин поздравил президента Литвы со вступлением в должность

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с официальным началом исполнения обязанностей главы государства.
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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