Футбол
«Валенсия» в гостях разгромила «Уэску»Советский спорт 16:36
|2′
Даниэль Васс
|16′
Родриго Морено
|20′
Санти Мина
|29′
Франсис Коклен
Луис Авила
|30′
|33′
Санти Мина
|41′
Хаби Эчейта
Кучо Эрнандес
Гонсало Мелеро
|46′
|46′
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
|46′
Даниэль Парехо
Карлос Солер
|51′
Родриго Морено
|58′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Мойсес Гомес
Хуанпи Аньор
|65′
Гонсало Мелеро
|66′
Энрик Гальего
Алекс Гальяр
|76′
Кристиан Ривера
|85′
Алекс Гальяр
|90′+2′
|50%
|Владение мячом
|50%
|83%
|Процент точных передач
|83%
|16
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|7
|2
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|15
|10
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Уэска
Расстановка 4‑3‑3
13
Сантамария
7
Феррейро
3
Эчейта
2
Мантовани
12
Галан
17
Ривера
23
Мусто
20
Аньор
19
Авила
11
Гальяр
8
Мелеро
13
Нето
21
Пиччини
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
18
Васс
17
Коклен
8
Солер
20
Торрес
22
Мина
2 ×
9
Гамейро
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Уэска на своем поле принимала Валенсию. Матч закончился крупной победой гостей со счетом 6:2.
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