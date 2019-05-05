Футбол

«Валенсия» в гостях разгромила «Уэску»Советский спорт 16:36

Уэска — Валенсия
2 – 6
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
2′
Даниэль Васс
16′
Родриго Морено
20′
Санти Мина
29′
Франсис Коклен
Луис Авила
30′
33′
Санти Мина
41′
Хаби Эчейта
Кучо Эрнандес
Гонсало Мелеро
46′
46′
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
46′
Даниэль Парехо
Карлос Солер
51′
Родриго Морено
58′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Мойсес Гомес
Хуанпи Аньор
65′
Гонсало Мелеро
66′
Энрик Гальего
Алекс Гальяр
76′
Кристиан Ривера
85′
Алекс Гальяр
90′+2′
Уэска на своем поле принимала Валенсию. Матч закончился крупной победой гостей со счетом 6:2.
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