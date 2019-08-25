Футбол

«Валенсия» уступила «Сельте», Черышев остался в запасеSport24.ru 17:00

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был включен в заявку на игру, однако на поле не появился, оставшись на скамейке запасных. В другом матче вечера «Хетафе» на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Атлетиком», который в первом туре обыграл «Барселону».
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