Футбол

«Валенсия» уступила «Сельте», Черышев не игралSoccer.ru вчера в 16:56

«Валенсия» уступила «Сельте» в матче 2-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел весь матч на скамейке запасных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» уступила «Сельте», Черышев остался в запасе

Sport24.ruвчера в 17:00

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте»

Советский спортвчера в 16:57

«Валенсия» проиграла «Сельте», Черышев провёл весь матч на скамейке запасных

Чемпионатвчера в 16:55

«Валенсия» уступила «Сельте», «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»

Sportbox.RUвчера в 16:56

«Валенсия» уступила «Сельте», «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»

Матч ТВвчера в 16:56

«Валенсия» проиграла «Сельте». Черышев на поле не появился

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Единоборства

Ярд госпитализирован после нокаута от Ковалева

Обновлено вчера в 19:11
Политика

В Кремле отреагировали на возможное приглашение Путина на G7 в США

В Кремле рассмотрят приглашение России на саммит G7 в США.
Обновлено в 03:31
Кино

Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»

Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Киберспорт

Аналитики верят в победу OG в финале The International 2019

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа

Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Авто

LADA Vesta получила ограничители для дверей

Фиксаторы поспособствуют тому, чтобы двери больше не распахивались из-за порыва ветра, даже слабого.В России обновленная LADA Vesta будет представлена осенью этого года.
Обновлено вчера в 12:33
Единоборства

Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator

Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
Обновлено в 03:35
Происшествия

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Коллекторы в Подмосковье обстреляли мужчину с ребенком

В подмосковном Красногорске мужчину, шедшего вместе с 9-летней дочерью, из пневматического оружия обстреляли коллекторы.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено вчера в 15:02
Наука

Ученые назвали самую опасную группу крови

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31
Культура

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 16:07
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией

Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Культура

Госпитализированный Петр Мамонов попросил диски с проповедями

Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В МИД Великобритании устроили панику после заявления Путина о ракетах

Министерство иностранных дел Великобритании устроило панику после заявления российского лидера.
Обновлено вчера в 18:37
Музыка

Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи

Обновлено вчера в 10:45
Политика

СМИ узнали о планах Джонсона «удешевить» Brexit на 30 млрд фунтов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплатить Евросоюзу не 39 млрд фунтов, а 9 млрд отступных в случае реализации Brexit без сделки, сообщает The Mail on Sunday.
Обновлено в 04:00
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Происшествия

В Харькове обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Происшествия

В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП

Накануне вечером в Шемуршинском районе Чувашской Республики произошло столкновение двух легковушек, в результате которого погибли пять человек.
Обновлено в 03:08
Политика

В Абхазии пройдут выборы президента

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Генпрокурором Украины может стать замглавы администрации Зеленского

2 июля президент Украины Зеленский повторно попросил Раду уволить главу МИД Климкина и генпрокурора Луценко.
Обновлено в 04:01
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол

Хави Грасия может быть уволен из «Уотфорда» в ближайшее время

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может в ближайшее время быть отправлен в отставку.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана

Обновлено в 04:16
Экономика

В России установлен новый прожиточный минимум

Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Происшествия

Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове

Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено 23 августа в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное