Футбол
«Валенсия» уступила «Сельте», Черышев не игралSoccer.ru вчера в 16:56
«Валенсия» уступила «Сельте» в матче 2-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел весь матч на скамейке запасных.
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Единоборства
Ярд госпитализирован после нокаута от Ковалева
Обновлено вчера в 19:11
Политика
В Кремле отреагировали на возможное приглашение Путина на G7 в США
В Кремле рассмотрят приглашение России на саммит G7 в США.
Обновлено в 03:31
Кино
Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»
Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Авто
LADA Vesta получила ограничители для дверей
Фиксаторы поспособствуют тому, чтобы двери больше не распахивались из-за порыва ветра, даже слабого.В России обновленная LADA Vesta будет представлена осенью этого года.
Обновлено вчера в 12:33
Единоборства
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator
Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
Обновлено в 03:35
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Коллекторы в Подмосковье обстреляли мужчину с ребенком
В подмосковном Красногорске мужчину, шедшего вместе с 9-летней дочерью, из пневматического оружия обстреляли коллекторы.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено вчера в 15:02
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
В МИД Великобритании устроили панику после заявления Путина о ракетах
Министерство иностранных дел Великобритании устроило панику после заявления российского лидера.
Обновлено вчера в 18:37
Музыка
Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи
Обновлено вчера в 10:45
Политика
СМИ узнали о планах Джонсона «удешевить» Brexit на 30 млрд фунтов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплатить Евросоюзу не 39 млрд фунтов, а 9 млрд отступных в случае реализации Brexit без сделки, сообщает The Mail on Sunday.
Обновлено в 04:00
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП
Накануне вечером в Шемуршинском районе Чувашской Республики произошло столкновение двух легковушек, в результате которого погибли пять человек.
Обновлено в 03:08
Политика
В Абхазии пройдут выборы президента
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Генпрокурором Украины может стать замглавы администрации Зеленского
2 июля президент Украины Зеленский повторно попросил Раду уволить главу МИД Климкина и генпрокурора Луценко.
Обновлено в 04:01
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Хави Грасия может быть уволен из «Уотфорда» в ближайшее время
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может в ближайшее время быть отправлен в отставку.
Обновлено в 04:24
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено 23 августа в 07:59