Футбол
«Валенсия» проиграла «Райо Вальекано», Черышев сыграл 90 минутСпорт-Экспресс 14:27
"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании (0:2). Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 90 минут.
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Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
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Здоровье
7 апреля москвичи смогут проверить давление в павильоне МЦД
Проверить кровь на уровень глюкозы и холестерина москвичи и гости столицы смогут в демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, как сообщает М24.RU.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на Fight Nights Global 92
Победу в поединке среди спортсменов наилегчайшей вечовой категории Багаутинов одержал единогласным решением судей Отметим, в титульном бою турнира Дмитрий Бикрев победил Максима Буторина и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.
Обновлено в 18:12
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
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Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана
Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено в 14:32
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" в московском дерби, которое прошло в рамках 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 13:56
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Транспорт
Для Петербурга закупят 28 электричек и построят шесть путепроводов
Как отмечают в Смольном, соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО "РЖД" может быть подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова: «Я боялась остаться одна»
Телеведущая до последнего пыталась сохранить отношения с Кержаковым еще и потому, что боялась не справиться, оставшись вдвоем с сыном.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария
Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Технологии
Искусственный интеллект теперь может подражать поведению человека
Фактически, попытки заставить компьютеры имитировать поведение реальных людей могут быть запутанными и потенциально вредными.
Обновлено в 15:55
Политика
Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах
Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:02
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В России появится новая специальность с 2020 года – врач физической и реабилитационной медицины, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель дала ребенку отчество Ильи Яббарова
В конце марта Рапунцель публично признала, что погорячилась, когда дала ребенку отчество своего отца, сделав это демонстративно – в знак протеста Илье Яббарову.
Обновлено в 11:35
Транспорт
Водителей столицы просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы
Столичных водителей просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы в район закрытого участка «фиолетовой» линии метрополитена.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Политика
Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина
Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку своего очередного номера президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03