Футбол

«Валенсия» проиграла «Райо Вальекано», Черышев сыграл 90 минутСпорт-Экспресс 14:27

"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании (0:2). Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 90 минут.
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«Райо Вальекано» обыграл «Валенсию» в Примере

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Советский спорт14:24
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Истребитель F-16 подстрелил сам себя

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Для Петербурга закупят 28 электричек и построят шесть путепроводов

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Во Владивостоке произошла крупная энергоавария

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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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