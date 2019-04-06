Футбол

«Валенсия» уступила «Райо Вальекано»Soccer.ru 14:32

«Валенсия» проиграла «Райо Вальекано» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Валенсия» (46 очков) располагается на пятом месте, «Райо Вальекано» (27 очков) - предпоследний.
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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