Футбол
«Валенсия» уступила «Райо Вальекано»Soccer.ru 14:32
«Валенсия» проиграла «Райо Вальекано» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Валенсия» (46 очков) располагается на пятом месте, «Райо Вальекано» (27 очков) - предпоследний.
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