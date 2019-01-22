Футбол
«Валенсия» уступила «Хетафе», Черышев вышел на заменуProstoProSport 17:27
Встреча, прошедшая во вторник в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 77-й минуте мяч забил Хорхе Молина. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.
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