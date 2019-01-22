Футбол

«Валенсия» уступила «Хетафе», Черышев вышел на заменуProstoProSport 17:27

Встреча, прошедшая во вторник в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 77-й минуте мяч забил Хорхе Молина. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» уступила в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании, Черышев получил желтую карточку

Матч ТВ17:38

«Валенсия» уступила «Хетафе» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

Газета.Ru17:33

«Валенсия» уступила «Хетафе», Черышев получил желтую карточку

Спорт-Экспресс17:27

«Валенсия» на выезде уступила «Хетафе» в матче 1/4 финала Кубка Испании

Чемпионат17:21

«Валенсия» проиграла «Хетафе» в 1/4 финала Кубка Испании, у Черышева желтая карточка

Советский спорт17:48

Кубок Испании. 1/4 финала. «Валенсия» в гостях проиграла «Хетафе»

Sports.ru03:26

Прогнозы и ставки на футбол 22 января

LiveSport.ru02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»

Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре.
Обновлено в 13:50
Футбол

Леонид Слуцкий: «АЗ постарается взять у „Витесса“ реванш в Кубке»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Голландии против АЗ.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол

«Порту» одолел «Бенфику» и вышел в финал Кубка португальской лиги

Футболисты «Порту» одержали победу над «Бенфикой» в полуфинальном матче Кубка португальской лиги.
Обновлено в 17:44
Футбол

Пропавший футболист отправил сообщение другу во время полета

Аргентинский футболист Эмильяно Сала отправил сообщение другу во время трагического полета, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:44
Футбол

Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн

Обновлено в 05:14
Футбол

Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019

Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
Обновлено в 14:03
Футбол

Сборная Катара стала последним четвертьфиналистом Кубка Азии

Сборная Катара по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, в 1/8 финала обыграв команду Ирака.
Обновлено в 13:44
Футбол

Тренер «Зенита» поддержал заявившего о «стаде баранов» Кокорина

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак пристыдил людей, рассказавших про письмо футболиста Александра Кокорина, в котором тот сравнивает мнение окружающих со «стадом баранов».
Обновлено в 18:32
Футбол

Усэйн Болт завершил карьеру футболиста

Обновлено в 13:46
Футбол

Гризманн может заменить Мбаппе или Неймара в ПСЖ

ПСЖ рассматривает нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в качестве замены Неймару или Килиану Мбаппе, которые могут покинуть команду летом.
Обновлено в 11:55
Футбол

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 05:18
Футбол

Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связок

Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава. Предположительно, он пропустит от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 06:58
Футбол

Мусаев: «Краснодар» выглядел хорошо в матче с «Базелем»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал результат товарищеского матча с "Базелем" (0:2).
Обновлено в 13:31
Футбол

«Тоттенхэм» из-за травмы лишился Деле Алли до начала марта

Алли получил травму в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1) 20 января.
Обновлено в 12:44
Футбол

«Лилль» вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Клуб «Сет» на своем поле провел матч с «Лиллем» в рамках 1/16 финала Кубка Франции.
Обновлено в 16:57
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное