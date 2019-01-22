«Валенсия» уступила «Хетафе», Черышев вышел на заменуProstoProSport 17:27

Встреча, прошедшая во вторник в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 77-й минуте мяч забил Хорхе Молина. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.

Происшествия Происшествия Из школ и торговых центров Владивостока эвакуированы люди Утром в среду неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах, школах Владивостока и здании администрации Приморского края, сообщает Интерфакс.

Политика Политика Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам

Технологии Технологии Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.

Происшествия Происшествия Работу аэропорта в Ньюарке парализовали дроны

Происшествия Происшествия Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущей, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.

Авто Авто Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.

Общество Общество Швейцарский экстремал пересечет Байкал вплавь ради защиты природы Швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс собирается пересечь Байкал вдоль, проплыв 800 км вдоль восточного берега озера, для привлечения внимания к защите водных ресурсов.

Происшествия Происшествия СК опубликовал видео допроса пытавшегося угнать самолет пассажира

Армия и оружие Армия и оружие Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.

Общество Общество Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.

Наука Наука В костях человека найдены кровеносные сосуды Немецкие специалисты из Университета Дуйсбурга - Эссена во время серии новых экспериментов доказали, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.

Общество Общество Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга Мир в среду, 23 января, отмечает день ручного письма, опрошенные РИА Новости в преддверии праздника эксперты посетовали, что письмо переходит в разряд увлечений, и предупредили об опасностях, которые могут подстерегать человека, переставшего писать от руки.

Музыка Музыка Новые песни ABBA выйдут до конца года

Происшествия Происшествия В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3 В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.

Наука Наука Власти Китая подтвердили рождение генетически измененных детей

Общество Общество Знаменитого тигра Амура из Приморья хотят поселить в клетку на Кубани Тигр Амур из приморского сафари-парка, за чьей дружбой с козлом Тимуром, следили миллионы жителей России, может быть продан в НП "ПАРК ТИГРОВ" в станице Динской в Краснодарском крае.

Авто Авто Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.

Гаджеты Гаджеты В России представлен флагманский смартфон Honor View 20

Экономика Экономика Сбербанк стал самым сильным банковским брендом по версии Brand Finance Сбербанк стал самым сильным банковским брендом 2018 года в рейтинге международного агентства Brand Finance 500, которое ежегодно анализирует ведущие бренды.

Технологии Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Политика Политика Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Технологии Технологии Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.

Культура Культура В парижском бутике во время ремонта нашли картину XVII века

Авто Авто Volvo отзывает более 200 000 автомобилей по всему миру Автоконцерн Volvo принял решение отозвать более 200 000 автомобилей по всему миру, из них 37 000 машин в Швеции, из-за возможного дефекта бензопровода.

Гаджеты Гаджеты В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855 В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.

Происшествия Происшествия Reuters: до возгорания в Черном море танкер «Маэстро» не смог зайти в порт Возгорание на торговых судах «Канди» и «Маэстро» в Черном море произошло после того, как одному из них было запрещено зайти в порт Темрюк на юге России из-за санкций США.

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Политика Политика Мадуро заявил, что Венесуэла пересмотрит отношения с США Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что после заявления американского вице-президента Майка Пенса, Каракас пересмотрит свою политику в отношении Вашингтона.

Экономика Экономика «Коммерсант» сообщил о планах отмены льготных тарифов для электроплит Министерство экономического развития в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике предложило ввести для населения социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.