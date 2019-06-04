Футбол

«Валенсия» установила на «Месталье» памятник преданному болельщикуЧемпионат 07:30

«Валенсия» установила на домашнем стадионе «Месталья» памятник своему болельщику Висенте Наварро Апарисио, который умер два года назад. Поклонник испанской команды не пропускал ни одной домашней встречи «Валенсии».
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На домашнем стадионе «Валенсии» появился памятник преданному фанату клуба

Газета.Ru12:25

Футбольный клуб установил на стадионе статую своего преданного болельщика

Ридус07:24

«Валенсия» поставила памятник Висенте Апарисио, который ходил на стадион сл

Чемпионат10:30

На трибуне стадиона «Валенсии» есть памятник слепому болельщику. Он ходил на «Месталью», даже когда уже не мог видеть

Sports.ru13:26

«Валенсия» установила на стадионе памятник болельщику. Он ослеп, но продолжал ходить на матчи

Sport24.ru08:19

История о слепом болельщике «Валенсии» покорила соцсети. В память о нем на трибуне «Местальи» установили памятник

Матч ТВ10:02

«Валенсия» установила памятник слепому болельщику, который всю жизнь поддерживал клуб (ФОТО)

ProstoProSport07:16
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