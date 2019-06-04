Футбол
«Валенсия» установила на «Месталье» памятник преданному болельщикуЧемпионат 07:30
«Валенсия» установила на домашнем стадионе «Месталья» памятник своему болельщику Висенте Наварро Апарисио, который умер два года назад. Поклонник испанской команды не пропускал ни одной домашней встречи «Валенсии».
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Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено в 19:54
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
Любопытно, что видеозаписи самой свадьбы супругов могло и не быть в семейном архиве звездной пары из-за поврежденных жестких дисков.
Обновлено в 21:32
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено в 22:36
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено в 15:37
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 15:02
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено в 22:37
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
Обновлено в 22:33
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено в 01:00
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Общество
Сотрудники Приморских электростей включены в Национальный реестр специалистов в области строительства
Четыре специалиста Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") включены в Национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства.
Обновлено в 22:44
Авто
Сообщили российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross
Флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен на нашем рынке в трех комплектациях: Live, Feel, а также Shine.
Обновлено в 03:15
Общество
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
Испытания тральщика «Владимир Емельянов» начнутся в июне
Швартовые испытания корабля противоминной обороны ВМФ РФ проекта 12700 «Владимира Емельянова» начнутся в июне этого года.
Обновлено в 20:09
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»
Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Авто
Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено в 00:14
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Спорт
Женская волейбольная сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций
Действующим победителем Лиги наций является сборная США.
Обновлено в 15:57
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено в 20:01
Здоровье
Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии
Медицинские эксперты из России оказывают помощь местным жителям, пострадавшим от взрывов в годы войны.
Обновлено в 21:33
Теннис
Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным
Обновлено в 17:33
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 21:55