Футбол

«Валенсия» прямо на стадионе открыла памятник своему преданному фанатуМИР 24 09:40

В испанской Валенсии на стадионе «Месталья» был открыт памятник болельщику местного клуба Висенте Наварро Апарисио. Мужчина был настолько предан команде, что даже когда ослеп, продолжал покупать абонемент на игры «летучих мышей» и ходил на игры вместе с сыном.
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История о слепом болельщике «Валенсии» покорила соцсети. В память о нем на трибуне «Местальи» установили памятник

Матч ТВ10:02

«Валенсия» поставила памятник Висенте Апарисио, который ходил на стадион сл

Чемпионат10:30

«Валенсия» установила памятник слепому болельщику, который всю жизнь поддерживал клуб (ФОТО)

ProstoProSport07:16

«Валенсия» установила на стадионе памятник болельщику. Он ослеп, но продолжал ходить на матчи

Sport24.ru08:19

Испанская «Валенсия» открыла памятник самому преданному фанату

Вести.Ru08:10

Футбольный клуб установил на стадионе статую своего преданного болельщика

Ридус07:24

На трибуне стадиона «Валенсии» есть памятник слепому болельщику. Он ходил на «Месталью», даже когда уже не мог видеть

Sports.ru13:26
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