Футбол

«Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»LiveSport.ru 15:07

Валенсия — Реал Сосьедад
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
29′
Мартин Эдегор
36′
Микель Мерино
43′
Хосеба Сальдуа
57′
Робен Ле Норман
Кевин Гамейро
58′
Франсис Коклен
63′
72′
Аднан Янузай
Александер Исак
Жауме Коста
Максимилиано Гомес
82′
82′
Хосеба Сальдуа
Андер Барренечеа
Родриго Морено
Денис Черышев
85′
86′
Айен Муньос
Кевин Родригес
Карлос Солер
Ферран Торрес
90′
Денис Черышев
90′+5′
Эсекьель Гарай
90′+8′
Франсис Коклен
90′+10′
90′+11′
Микель Ойарсабаль
В матче 1-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Реал Сосьедадом" — 1:1. Единственный мяч был забит на 58-й минуте, отличился Кевин Гамейро.
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