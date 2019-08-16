Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»LiveSport.ru 15:07
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
|29′
Мартин Эдегор
|36′
Микель Мерино
|43′
Хосеба Сальдуа
|57′
Робен Ле Норман
Кевин Гамейро
|58′
Франсис Коклен
|63′
|72′
Аднан Янузай
Александер Исак
Жауме Коста
Кристиано Пиччини
|82′
|82′
Хосеба Сальдуа
Андер Барренечеа
Родриго Морено
Денис Черышев
|85′
|86′
Айен Муньос
Кевин Родригес
Карлос Солер
Ферран Торрес
|90′
Денис Черышев
|90′+5′
Эсекьель Гарай
|90′+8′
Франсис Коклен
|90′+10′
|90′+11′
Микель Ойарсабаль
|37%
|Владение мячом
|63%
|81%
|Процент точных передач
|88%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|3
|13
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
21
Пиччини
20
Торрес
6
Кондогбиа
17
Коклен
7
Гедеш
9
Гамейро
11
Черышев
13
Мойя
22
Барренечеа
24
Ле Норман
5
Субельдия
20
Родригес
19
Исак
4
Ильярраменди
21
Эдегор
8
Мерино
10
Ойарсабаль
9
Жозе
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑5‑1
В матче 1-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Реал Сосьедадом" — 1:1. Единственный мяч был забит на 58-й минуте, отличился Кевин Гамейро.
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