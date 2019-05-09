Футбол
«Валенсия» сыграет с «Арсеналом» в ответном полуфинале Лиги ЕвропыНева Спорт вчера в 23:13
Валенсия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
7
Гедеш
19
Родриго
22
Мина
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
29
Гендузи
17
Ивоби
9
Ляказетт
7
Мхитарян
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑4‑3
«Валенсия» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра будет проходить в Испании на стадионе «Месталья» сегодня, 9 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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