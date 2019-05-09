«Валенсия» сыграет с «Арсеналом» в ответном полуфинале Лиги ЕвропыНева Спорт вчера в 23:13

«Валенсия» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра будет проходить в Испании на стадионе «Месталья» сегодня, 9 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

«Валенсия» сыграет с «Арсеналом» в ответном полуфинале Лиги Европы

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