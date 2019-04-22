Футбол

«Валенсия» сообщила о состоянии здоровья Дениса ЧерышеваРоссийская газета 04:23

Бетис — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
34′
Денис Черышев
Родриго Морено
45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
46′
49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
55′
Зухаир Феддаль
58′
Аисса Манди
Лорен Морон
59′
62′
Родриго Морено
69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Джовани Ло Чельсо
73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
75′
77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
78′
82′
Родриго Морено
Полузащитник российской сборной Денис Черышев избежал серьезной травмы. У игрока диагностировали сильное растяжение на правой ноге, сообщает официальный сайт "Валенсии". Сколько пропустит Черышев - пока неизвестно.
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