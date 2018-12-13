Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1
Спорт-Экспресс
вчера в 16:36

Эйбар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
29′
Родриго Морено
42′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
45′+1′
Франсис Коклен
Кристиано Пиччини
Шарлес Диас
56′
Марк Кукурелья
Пабло де Бласис
69′
78′
Родриго Морено
Сержи Энрик
Гонсало Эскаланте
82′
82′
Денис Черышев
Ферран Торрес
Шарлес Диас
Кике Гарсия
90′
"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти. Полузащитник сборной России Денис Черышев отыграл за "Валенсию" 82 минуты, после чего был заменен на Короминоса Торреса.
Спорт-Экспрессвчера в 16:36

Подробнее о событии

«Валенсия» с Черышевым в составе упустила возможность обогнать «Эйбар»

Матч ТВвчера в 16:56

«Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Эйбаром», Черышев отыграл 82 минуты

Советский спортвчера в 16:43

«Валенсия» с Черышевым в составе не сумела переиграть «Эйбар» в матче Примеры

Чемпионатвчера в 16:38

«Эйбар» и «Валенсия» разошлись миром в матче 16-го тура Примеры

Евро-футбол.рувчера в 16:38

Черышев отдохнул, но «Валенсии» это не помогло. Ничья в Эйбаре

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

«Валенсия» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче чемпионата Испании

Sport24.ruвчера в 16:50

«Эйбар» – «Валенсия»: кто забьет в матче?

Все про Спорт ру13 декабря в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Футбол

Гол Роналду с пенальти принес «Ювентусу» победу над «Торино»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби

В матче 16-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своем поле обыграл земляков из "Райо Вальекано" - 1:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе после матча с «Гертой»

"Штутгарт" выразил соболезнования в связи с трагическим уходом из жизни отца полузащитника Кристиана Гентнера после матча 15-го тура бундеслиги против "Герты" (2:1).
Обновлено в 00:34
Футбол

Дортмундская «Боруссия» на своем поле взяла верх над «Вердером»

Обновлено вчера в 14:27
Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Венло»

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Венло" в матче 16-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Уссамы Дарфалу.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 12:19
Футбол

Смоллинг подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг подписал новый контракт с клубом.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол

Ромащенко назвал системообразующего игрока сборной России

Мирослав Ромащенко, ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, оценил роль полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Реймс» обыграл «Страсбур» на своем поле

"Реймс" одержал домашнюю победу над "Страсбуром" на своем поле со счетом 2:1. Счет в игре на шестой минуте открыл полузащитник хозяев Мусса Думбья.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол

Ярослав Ракицкий может перейти в «Бешикташ»

Игрок обороны донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий может перейти в Турецкую Суперлигу.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Полузащитник «Генка» Малиновский может перейти в «Милан»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football.ua.
Обновлено вчера в 11:24
Футбол

«Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс»

"Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено вчера в 18:17
Футбол

Бывшего футболиста сборной России встретили похожим на бомжа

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече с партнером по национальной команде полузащитником Иваном Саенко.
Обновлено в 01:00
Футбол

Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»

Обновлено вчера в 10:11
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное