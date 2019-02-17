Футбол
«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Эспаньолом»РИА Новости 12:20
|28′
Хави Лопес
Рубен Собрино
Гонсалу Гедеш
|58′
|64′
Серхи Дардер
Хави Пуадо
Франсис Коклен
|66′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
|68′
|72′
У Лэй
Алфа Семеду
|75′
Эстебан Гранеро
Ферран Торрес
Санти Мина
|76′
|78′
Борха Иглесиас
Факундо Феррейра
Факундо Ронкалья
|84′
|87′
Марк Рока
|90′+5′
Хави Лопес
|51%
|Владение мячом
|49%
|80%
|Процент точных передач
|82%
|15
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
4
Ронкалья
14
Гайя
22
Мина
6
Кондогбиа
10
Парехо
11
Черышев
7
Гедеш
9
Гамейро
13
Лопес
8
Росалес
15
Лопес
22
Эрмосо
16
Лопес
20
Пуадо
21
Рока
23
Гранеро
2
Семеду
11
Феррейра
14
Мелендо
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
"Валенсия" сыграла вничью с "Эспаньолом" в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в Валенсии, завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев отыграл все 90 минут.
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