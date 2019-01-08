Хихонский "Спортинг" обыграл "Валенсию" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании - 2:1. Победный мяч забил нападающий Ник Блэкмен. В составе "летучих мышей" на поле на 80-й минуте вышел полузащитник Денис Черышев. Россиянин заменил нападающего Кевина Гамейро.

«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Спортингу» в Кубке Испании

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