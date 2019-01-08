Футбол

«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Спортингу» в Кубке Испании
Спорт-Экспресс
17:28

Спортинг Хихон — Валенсия
2 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Эль-Молинон»
Альваро Хименес Герреро
31′
Хавьер Ноблехас
34′
35′
Рубен Везу
44′
Даниэль Парехо
46′
Миши Батшуайи
Родриго Морено
Хавьер Ноблехас
Альваро Травер
66′
Эрнан
Педро Диас
66′
67′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
Альваро Хименес Герреро
Ник Блэкмэн
77′
Ник Блэкмэн
78′
79′
Кевин Гамейро
Денис Черышев
Хихонский "Спортинг" обыграл "Валенсию" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании - 2:1. Победный мяч забил нападающий Ник Блэкмен. В составе "летучих мышей" на поле на 80-й минуте вышел полузащитник Денис Черышев. Россиянин заменил нападающего Кевина Гамейро.
Спорт-Экспресс17:28

Подробнее о событии

«Валенсия» уступила аутсайдеру сегунды в Кубке Испании, Черышев провел на поле 10 минут

Матч ТВ17:30

«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Спортингу» в Кубке Испании

Спорт-Экспресс17:28

«Валенсия» с Черышевым проиграла в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Газета.Ru17:23

«Валенсия» в гостях уступила «Спортингу» в матче Кубка Испании

Советский спорт17:23

«Валенсия» с Черышевым уступила «Спортингу» в матче 1/8 финала Кубка Испании

Чемпионат17:26

«Спортинг» Хихон — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Испании 8 января 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:30

«Черышев просто осточертел» – болельщики «Валенсии» чихвостят россиянина

ИноПроСпорт06 января в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом полуфинале Кубка лиги

Обновлено в 18:12
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Футбол

Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком

Федерация футбола африканского континента (CAF) выбрала форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха лучшим игроком 2018 года.
Обновлено в 16:52
Футбол

Игуаин в ближайшее время станет игроком «Челси»

По данным Marca, в ближайшее время лондонский клуб выкупит второе полугодие аренды форварда и возьмет на себя обязательство приобрести аргентинца в летнее трансферное окно за € 36 млн.
Обновлено в 20:22
Футбол

Кулибали согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» летом

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не против перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года.
Обновлено в 18:48
Футбол

Касильяс поприветствовал Пепе в «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс поприветствовал защитника Пепе, который перешёл в португальский клуб на правах свободного агента.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Нант» одолел игравший в меньшинстве полтора тайма «Монпелье»

Гости остались вдесятером уже на 19-й минуте, а после перерыва голы Маджида Уориса и Николя Паллуа принесли "Нанту" три очка (2:0).
Обновлено в 15:05
Футбол

As: о трансфере де Йонга в «Барселону» может быть объявлено 12 января

Клубы могут объявить о договоренности 12 января. Сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро.
Обновлено в 15:47
Футбол

У футболиста «Зенита» Краневиттера родился сын

У футболиста петербургского футбольного клуба «Зенита» Матиаса Краневиттера родился сын.
Обновлено в 12:29
Футбол

Роналдинью попал в Зал славы бразильского футбола

8 января на стадионе «Маракана» в столице Бразилии Рио-де-Жанейро бывший известный футболист Роналдинью оставил свои отпечатки ног для Зала славы бразильского футбола.
Обновлено в 20:11
Футбол

Новичок «Реала» Диас в детстве говорил, что предпочитает «Барселону»

Телешоу El Chiringuito в своём «твиттере» опубликовало архивный ролик, в котором новичок «Реала» Браим Диас в 2011 признавался, что в то время ему нравилась «Барселона».
Обновлено в 15:58
Футбол

«Барселона» объявила о подписании контракта с игроком «Тулузы» Тодибо

В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.
Обновлено в 08:51
Футбол

Суд продаст с аукциона 4 дома Видаля из-за долга в 19 тысяч евро

Суд арестовал имущество футболиста и продаст четыре его дома в Турине с аукциона.
Обновлено в 14:32
Футбол

Флоренци назвал основную цель «Ромы» на сезон

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци заявил, что целью его команды в этом сезоне является Лига чемпионов.
Обновлено в 15:42
Футбол

Вартапетов о медосмотре «Спартака»: «Лидерами на беговой дорожке были Глушаков и Айртон»

Обновлено в 13:39
Главное