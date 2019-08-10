Футбол
«Валенсия» с Черышевым уступила «Интеру» в серии пенальтиREGNUM 00:34
Футбольный клуб «Валенсия» проиграл в серии послематчевых пенальти миланской команде «Интер» в товарищеском матче. Встреча состоялась на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и закончилась со счетом 6:7 в серии пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Валенсия» уступила «Интеру», Черышев сыграл 35 минут и забил послематчевый пенальти
Sport24.ruвчера в 17:40
«Валенсия» в товарищеском матче по пенальти проиграла «Интеру». Черышев реализовал свой удар, Гарай - нет
Спорт-Экспрессвчера в 17:39
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Религия
Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 03:41
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса
Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Космос
Российские ученые оценили вероятность выживания тихоходок на Луне
Обновлено 08 августа в 08:13
Спорт
РУСАДА передает данные московской лаборатории в спортивные федерации
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что его ведомство передает информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории в международные спортивные федерации.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Более 450 домов в Тулуне не подлежат восстановлению
Обновлено в 03:06
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Кино
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено 09 августа в 01:06
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами
Женщины-избиратели меньше поддерживают нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 30
Число жертв обрушившегося на восточное побережье КНР тайфуна "Лекима" возросло до 30 человек, еще 18 жителей пока считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:51
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
В финале турнира Даниил Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Гаэль Монфис (Франция).
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53