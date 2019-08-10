Футбол

«Валенсия» с Черышевым уступила «Интеру» в серии пенальтиREGNUM 00:34

Футбольный клуб «Валенсия» проиграл в серии послематчевых пенальти миланской команде «Интер» в товарищеском матче. Встреча состоялась на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и закончилась со счетом 6:7 в серии пенальти.
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