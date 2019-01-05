Футбол
«Валенсия» с Черышевым уступила «Алавесу»
«Валенсия» с Черышевым уступила «Алавесу»Soccer.ru12:12
«Валенсия» проиграла «Алавесу» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Отметим, что в составе "летучих мышей" весь матч провел россиянин Денис Черышев. «Валенсия», имея в своем активе 22 очка, занимает 11 место.
Soccer.ru12:12
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Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Обновлено в 10:56
Происшествия
Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве
«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей», — цитирует слова собеседника ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи
Два москвича погибли в результате схода лавины на сочинском горном курорте в районе Красной Поляны.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Во Франции прошла восьмая акция протестов «жёлтых жилетов»
Обновлено в 05:38
Спорт
Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин расстался с женой
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Спорт
Российская саночница госпитализирована после падения на этапе КМ
Обновлено в 09:18
Спорт
Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте «Тур де Ски»
Обновлено в 08:41
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Обновлено в 10:50
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Хоккей
Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США
Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Обновлено в 04:24
Происшествия
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба в боулинг-клубе
В городе Торранс в американском штате Калифорния произошла стрельба в боулинг-клубе, есть пострадавшие, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
Обновлено в 05:56
Кино
Леонардо Ди Каприо дал показания по делу об отмывании денег
Обновлено в 08:49
Происшествия
ДТП в Пензенской области: погибли 4 человека
В Пензенской области на трассе столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Дагестане умер раненный пулей во время новогоднего салюта ребенок
Трехлетний ребенок, получивший огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, умер в городской больнице дагестанского города Дербент.
Обновлено в 06:23
Политика
Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей
Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Кино
Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище
"Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, похороны пройдут 8 января", – уточнила Апексимова.
Обновлено в 06:40
Политика
СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски
Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»
Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Центральный детский мир в Москве эвакуировали из-за сообщения о пожаре
Обновлено в 10:10
Кино
Актера Дыховичного похоронят в США
Актер Владимир Дыховичный, скончавшийся 2 января, будет похоронен в США. Об этом сообщила его мать Ольга Алексеевна.
Обновлено в 09:35