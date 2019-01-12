Футбол

«Валенсия» Черышева упустила победу над «Вальядолидом»
Матч ТВ
12:07

Валенсия — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
13′
Оскар Плано
20′
Начо Мартинес
37′
Энес Унал
Даниэль Васс
Франсис Коклен
56′
59′
Кеко
Антоньито
Даниэль Парехо
65′
65′
Ануар Туами
Мичел Эрреро
67′
Рубен Алькарас
Даниэль Парехо
71′
76′
Фернандо Калеро
79′
Тони Вилья
Дуе Чоп
Санти Мина
Кевин Гамейро
80′
Франсис Коклен
81′
82′
Рубен Алькарас
Денис Черышев
Канин Ли
87′
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев начал игру в стартовом составе и провел на поле 87 минут. По итогам встречи «Валенсия» поднялась на девятое место, набрав 23 очка, а «Вальядолид» находится на пятнадцатой позиции, набрав 22 очка.
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