Футбол
«Валенсия» Черышева упустила победу над «Вальядолидом»
«Валенсия» Черышева упустила победу над «Вальядолидом»Матч ТВ12:07
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
|13′
Оскар Плано
|20′
Начо Мартинес
|37′
Энес Унал
Даниэль Васс
Франсис Коклен
|56′
|59′
Кеко
Антоньито
Даниэль Парехо
|65′
|65′
Ануар Туами
Мичел Эрреро
|67′
Рубен Алькарас
Даниэль Парехо
|71′
|76′
Фернандо Калеро
|79′
Тони Вилья
Дуе Чоп
Санти Мина
Кевин Гамейро
|80′
Франсис Коклен
|81′
|82′
Рубен Алькарас
Денис Черышев
Канин Ли
|87′
|63%
|Владение мячом
|37%
|83%
|Процент точных передач
|65%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|–
|11
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
34
Ли
19
Родриго
9
Гамейро
1
Масип
17
Мойяно
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
18
Антоньито
21
Мичел
14
Алькарас
20
Чоп
10
Плано
9
Унал
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 19-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев поля голом отметился Даниэль Парехо, у гостей в концовке отличился Рубен Алькарас. Отметим также, что в составе «Валенсии» Родриго Морено не реализовал пенальти.
Матч ТВ12:07
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«Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз на матч 19 тура испанской Примеры 12 января 2019 года
LiveSport.ru10 января в 22:52
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