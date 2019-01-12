«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 19-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев поля голом отметился Даниэль Парехо, у гостей в концовке отличился Рубен Алькарас. Отметим также, что в составе «Валенсии» Родриго Морено не реализовал пенальти.

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Канин Ли

«Валенсия» Черышева упустила победу над «Вальядолидом»

10 января в 22:52

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