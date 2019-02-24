Футбол

Черышев не помог «Валенсии» обыграть «Леганес»Газета.Ru 09:20

Леганес — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Муниципальный стадион Бутарке
Василий Кравец
21′
22′
Жоффри Кондогбиа
25′
Хосе Луис Гайя
Василий Кравец
Набиль Эль-Жар
65′
68′
Нето
Аллан Ньом
69′
70′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Микель Весга
Гвидо Марсело Каррильо
71′
Унаи Бустинса
72′
78′
Хосе Луис Гайя
Муктар Диакаби
Унаи Бустинса
Хуанфран
80′
82′
Франсис Коклен
Даниэль Парехо
Рубен Перес
84′
Мартин Брэйтуэйт
89′
90′
Кевин Гамейро
Юссеф Эн-Несири
90′+4′
В матче 25-го тура чемпионата Испании "Леганес" и "Валенсия" разошлись миром, передает "Советский спорт". Встреча на стадионе "Мунисипаль де Бутарке" завершилась со счетом 1:1 На гол полузащитника "Валенсии" Жоффрей Кондогбиа точным ударом ответил форвард хозяев Мартин Брайтвайт.
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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