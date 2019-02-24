Футбол

«Валенсия» с Черышевым упустила победу в матче Примеры с «Леганесом»Чемпионат 07:53

Леганес — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Муниципальный стадион Бутарке
Василий Кравец
21′
22′
Жоффри Кондогбиа
25′
Хосе Луис Гайя
Василий Кравец
Набиль Эль-Жар
65′
68′
Нето
Оскар Родригес
69′
70′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Микель Весга
Гвидо Марсело Каррильо
71′
Унаи Бустинса
72′
78′
Хосе Луис Гайя
Муктар Диакаби
Унаи Бустинса
Хуанфран
80′
82′
Франсис Коклен
Даниэль Парехо
Рубен Перес
84′
Мартин Брэйтуэйт
89′
90′
Кевин Гамейро
Юссеф Эн-Несири
90′+4′
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут. «Валенсия» набрала 33 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (30) по-прежнему на 12-м месте в таблице испанской Примеры.
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