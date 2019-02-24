Футбол
«Валенсия» с Черышевым упустила победу в матче Примеры с «Леганесом»Чемпионат 07:53
Василий Кравец
|21′
|22′
Жоффри Кондогбиа
|25′
Хосе Луис Гайя
Василий Кравец
Набиль Эль-Жар
|65′
|68′
Нето
Оскар Родригес
|69′
|70′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Микель Весга
Гвидо Марсело Каррильо
|71′
Унаи Бустинса
|72′
|78′
Хосе Луис Гайя
Муктар Диакаби
Унаи Бустинса
Хуанфран
|80′
|82′
Франсис Коклен
Даниэль Парехо
Рубен Перес
|84′
Мартин Брэйтуэйт
|89′
|90′
Кевин Гамейро
Юссеф Эн-Несири
|90′+4′
|50%
|Владение мячом
|50%
|82%
|Процент точных передач
|78%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|9
|15
|Фолы
|10
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
1
Куэльяр
12
Ньом
2
Хуанфран
24
Омеруо
22
Сиовас
10
Эль-Жар
9
Каррильо
21
Перес
27
Родригес
26
Эн-Несири
25
Брэйтуэйт
13
Нето
21
Пиччини
5
Паулиста
4
Ронкалья
12
Диакаби
8
Солер
10
Парехо
6
Кондогбиа
11
Черышев
9
Гамейро
23
Собрино
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут. «Валенсия» набрала 33 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (30) по-прежнему на 12-м месте в таблице испанской Примеры.
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