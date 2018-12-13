Футбол
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Эйбаром»
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Эйбаром»Soccer.ruвчера в 16:36
|29′
Родриго Морено
|42′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
|45′+1′
Франсис Коклен
Кристиано Пиччини
Шарлес Диас
|56′
Марк Кукурелья
Пабло де Бласис
|69′
|78′
Родриго Морено
Сержи Энрик
Гонсало Эскаланте
|82′
|82′
Денис Черышев
Ферран Торрес
Шарлес Диас
Кике Гарсия
|90′
|56%
|Владение мячом
|44%
|74%
|Процент точных передач
|67%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|5
|5
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|15
|11
|Фолы
|15
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
13
Рисго
11
Пенья
12
Оливейра
4
Рамис
15
Анхель
14
Орельяна
24
Жордан
8
Диоп
16
Де Бласис
5
Эскаланте
17
Кике
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
12
Диакаби
14
Гайя
8
Солер
21
Пиччини
10
Парехо
20
Торрес
22
Мина
19
Родриго
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
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«Валенсия» – второй в истории Ла Лиги клуб, сыгравший вничью 10 раз в 16 стартовых турах
Sports.ruвчера в 19:20
«Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Эйбаром», Черышев отыграл 82 минуты
Советский спортвчера в 16:43
«Валенсия» - второй в истории чемпионата Испании клуб, который сыграл вничью 10 раз в 16 турах
Спорт-Экспрессвчера в 19:29
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