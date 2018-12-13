«Валенсия» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Эйбаром»

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