Футбол

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Эйбаром»
Soccer.ru
вчера в 16:36

Эйбар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
29′
Родриго Морено
42′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
45′+1′
Франсис Коклен
Кристиано Пиччини
Шарлес Диас
56′
Марк Кукурелья
Пабло де Бласис
69′
78′
Родриго Морено
Сержи Энрик
Гонсало Эскаланте
82′
82′
Денис Черышев
Ферран Торрес
Шарлес Диас
Кике Гарсия
90′
«Валенсия» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
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