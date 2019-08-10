Футбол

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальтиСоветский спорт вчера в 17:25

Российский полузащитник летучих мышей Денис Черышев появился на поле на 67-й минуте. Далее команды провели серию пенальти, в которой точнее были гости 7:6. Единственный промах допустил экс-защитник Зенита Эсекиель Гарай.
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