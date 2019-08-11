Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальтиСоветский спорт 17:25
Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча. Основное время завершилось вничью 1:1. Хозяева забили первыми на 38-й минуте отличился Карлос Солер.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Обновлено в 14:26
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено 08 августа в 09:35
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Горящая на МКАД Tesla попала на видео
Обновлено в 16:45
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Космос
Жители Флориды напугались вторжения инопланетян
Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено 08 августа в 21:56
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 15:18
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Футбол
«Бенфика» Злобина в 1-м туре чемпионата Португалии разгромила «Пасуш де Феррейра»
В 1-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" дома разгромила "Пасуш де Феррейра" – 5:0. Дублем отметился Пиззи, также голы на счету Хариса Сеферовича, Нуну Тавареша и Карлоса Винисиуса.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Супертайфун «Лекима» убил не менее 22 человек
Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших без вести . В провинции Чжэцзян из-за сильных дождей случился горный обвал.
Обновлено в 11:20
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Общество
К телеграмм-каналу, который опубликовал данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Виталий Тайсаев
В пятницу вечером в канале «Товарищ майор» под видом «базы сторонников Навального» появилась таблица с данными около трех тысяч человек.
Обновлено в 18:05
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Происшествия
15 футболистов пострадали от удара молнии в Германии
9 августа в Германии в городе Розенфельд на федеральной земле Баден-Вюртемберг во время футбольного матча от удара молнии пострадали 15 человек.
Обновлено в 10:29
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Музыка
Участник BTS выпустил клип на английском языке
Обновлено в 16:16
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено 08 августа в 06:11