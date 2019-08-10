Футбол

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальтиСоветский спорт 17:25

Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча. Основное время завершилось вничью 1:1. Хозяева забили первыми на 38-й минуте отличился Карлос Солер.
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«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальти

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«Валенсия» — «Интер»: «летучие мыши» против «змей»

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