Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальтиСоветский спорт 17:25
Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча. Основное время завершилось вничью 1:1. Хозяева забили первыми на 38-й минуте отличился Карлос Солер.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Ашберн
Происшествия
Супертайфун «Лекима» обрушился на Китай
По меньшей мере 18 человек погибли из-за супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восточную часть Китая.
Обновлено в 10:35
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Здоровье
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Анатолий Кашпировский: Нет, пенсионером не чувствую.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Театры
Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»
Обновлено в 18:57
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Башкирии загорелась столовая в детском лагере
В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».
Обновлено в 08:48
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Наука
Ученые рассказали, как дожить до ста лет
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что для максимальной продолжительности жизни нужно постараться.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
Обновлено в 11:07
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК Салют
Обновлено в 05:57
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Алана Мамаева обратила внимание на Руки-базуки
Пока игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев отбывает тюремное наказание за участие в массовой драке, его супруга Алана обратила внимание на интернет-фрика Кирилла Терешина, известного как Руки-базуки.
Обновлено в 18:56
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено в 07:28
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
Политика
Суд в Тбилиси избрал залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2»
Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.В случае невыплаты залога, у прокуратуры есть право потребовать у суда более строгой меры пресечения.
Обновлено в 18:32