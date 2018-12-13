Футбол

«Валенсия» с Черышевым победила «МанЮнайтед»
Вести.Ru
вчера в 18:56

Валенсия — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
11′
Антонио Валенсия
Карлос Солер
17′
Тони Лато
28′
30′
Эрик Бертран Байи
46′
Маркос Рохо
Эшли Янг
Фил Джонс
47′
Тони Лато
Эсекьель Гарай
51′
57′
Фред
Маркус Рэшфорд
Денис Черышев
Ферран Торрес
66′
Санти Мина
Родриго Морено
68′
69′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
82′
Маркус Рэшфорд
87′
Маркус Рэшфорд
Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев помог своему клубу одержать победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов над английским "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "летучих мышей".
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