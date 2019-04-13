Футбол
«Валенсия» с Черышевым победила «Леванте»Soccer.ru 17:17
Санти Мина
|2′
Кристиано Пиччини
Франсис Коклен
|32′
Карлос Солер
|33′
|56′
Карлос Солер
Гонсалу Гедеш
|57′
Санти Мина
|63′
|68′
Рохер Марти
Борха Майораль
|69′
Антонио Луна
Мозес Саймон
Даниэль Парехо
Кевин Гамейро
|72′
|77′
Рубен Рочина
Энис Барди
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
|78′
|81′
Борха Майораль
Ли Кан Ин
|83′
|89′
Эрик Кабако
|53%
|Владение мячом
|47%
|82%
|Процент точных передач
|79%
|10
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
17
Коклен
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
18
Васс
9
Гамейро
11
Черышев
22
Мина
2 ×
16
Ли Кан Ин
25
Фернандес
18
Кабако
14
Везу
12
Коке
23
Джейсон
10
Барди
4
Робер
24
Кампанья
7
Саймон
2
Майораль
11
Моралес
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте". "Лос Чес" набрали 49 очков и находятся на шестом месте, а у "Леванте" 33 балла (16-я позиция).
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«Валенсия» — «Леванте». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч чемпионата Испании 14 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 07:29
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