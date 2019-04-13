«Валенсия» с Черышевым победила «Леванте»Soccer.ru вчера в 17:17

В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте". "Лос Чес" набрали 49 очков и находятся на шестом месте, а у "Леванте" 33 балла (16-я позиция).

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