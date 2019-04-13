Футбол

«Валенсия» с Черышевым победила «Леванте»Soccer.ru вчера в 17:17

Валенсия — Леванте
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Санти Мина
2′
Кристиано Пиччини
Франсис Коклен
32′
Карлос Солер
33′
56′
Карлос Солер
Гонсалу Гедеш
57′
Санти Мина
63′
68′
Рохер Марти
Борха Майораль
69′
Антонио Луна
Мозес Саймон
Даниэль Парехо
Кевин Гамейро
72′
77′
Рубен Рочина
Энис Барди
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
78′
81′
Борха Майораль
Ли Кан Ин
83′
89′
Эрик Кабако
В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте". "Лос Чес" набрали 49 очков и находятся на шестом месте, а у "Леванте" 33 балла (16-я позиция).
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