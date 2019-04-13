Футбол

Черышев помог «Валенсии» переиграть «Леванте»Евро-футбол.ру вчера в 16:43

Валенсия — Леванте
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Санти Мина
2′
Кристиано Пиччини
Франсис Коклен
32′
Карлос Солер
33′
56′
Карлос Солер
Гонсалу Гедеш
57′
Санти Мина
63′
68′
Рохер Марти
Борха Майораль
69′
Антонио Луна
Мозес Саймон
Даниэль Парехо
Кевин Гамейро
72′
77′
Рубен Рочина
Энис Барди
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
78′
81′
Борха Майораль
Ли Кан Ин
83′
89′
Эрик Кабако
В 32-м туре Ла Лиги "Валенсия" играла в дерби с "Леванте". Команда Дениса Черышева, который провел на поле 90 минут, забила все мячи в этом противостоянии и победила со счетом 3:1. Карлос Солер стал автором автогола и через две минуты реабилитировался результативной передачей на Гонсалу Гуэдеша.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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