«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»Вести.Ru 17:48

В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом". Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу валенсийцев.

Общество Эксперт рассказала, как роботы изменят рынок труда Как пояснила эксперт, в значительной степени производительность труда должна обеспечиваться за счёт новых технологий, которые "прочно вошли в нашу жизнь".

Здоровье Больше трети россиян отказываются посещать врачей Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Происшествия Карлос Гон вновь взят под стражу В связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях отпущенный ранее под крупный залог экс-глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон вновь помещен под стражу.

Политика В США заявили, что продолжат убеждать ФРГ изменить позицию по «Северному потоку - 2» Администрация президента США Дональда Трампа не оставит попыток убедить Германию изменить свою позицию по проекту "Северный поток - 2". Эту позицию обозначила руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер, выступая в среду в Вашингтоне на мероприятии в рамках конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Общество Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву «Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.

Армия и оружие США анонсировали спешный вывод в космос элементов ПРО: из-за России Директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз заявил, что успехи России и Китая в области вооружений и обороны, в том числе в космической области, должны подтолкнуть Соединенные Штаты к тому, чтобы форсировать создание американской системы ПРО на орбите Земли.

Политика Опрос показал отношение россиян к выборам на Украине Почти 40% россиян знают о президентских выборах на Украине и внимательно следят за ними.

Общество NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.

Политика Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.

Политика Путин приехал на открытие завода Mercedes на Aurus Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия первого в стране завода Mercedes-Benz.

Общество Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.

Политика Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.

Политика В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".

Армия и оружие ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Гаджеты Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.

Политика Венесуэла заявила о надежде на помощь России в сфере энергоснабжения Вице-президент отметил, что у Венесуэлы есть опыт "противостояния прямой агрессии и атакам против ее энергосистемы", но республика готова принять помощь других стран в решении этого вопроса.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Политика Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.

Политика Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидирующим в первом туре выборов Владимиром Зеленским на стадионе, а не в телестудии.