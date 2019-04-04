Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»Вести.Ru 17:48

Валенсия — Реал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
5′
Гонсалу Гедеш
35′
64′
Альваро Одриосола
64′
Тони Кроос
Иско
64′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Даниэль Парехо
65′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
73′
76′
Марсело
78′
Лукас Васкес Иглесиас
Мариано Диас
Карлос Солер
Ферран Торрес
80′
Эсекьель Гарай
83′
Кевин Гамейро
Санти Мина
85′
90′+3′
Карим Бензема
В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом". Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу валенсийцев.
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