Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла лиссабонский «Спортинг»ProstoProSport вчера в 17:06

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Футболисты «Валенсии» нанесли поражение лиссабонскому «Спортингу» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили Жоффре Кондогбья и Кевин Гамейро.
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