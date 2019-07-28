Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла лиссабонский «Спортинг»ProstoProSport вчера в 17:06
Футболисты «Валенсии» нанесли поражение лиссабонскому «Спортингу» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили Жоффре Кондогбья и Кевин Гамейро.
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«Валенсия» Черышева обыграла лиссабонский «Спортинг» в товарищеском матче
Спорт-Экспрессвчера в 16:12
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
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