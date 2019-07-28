Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды. «Спортинг» забил первым — на 5-й минуте отличился Бас Дост.

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Происшествия В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Религия На Украине уточнили число участников крестного хода ПЦУ Изначально в ПЦУ анонсировали участие по меньшей мере 20 тыс. человек, однако СМИ сообщили о 2 тыс. верующих.

Происшествия У больницы Навального задержали около десяти человек «ОВД-Инфо» сообщает, что, по состоянию на 23:42, задержали 12 человек. Навального увезли на скорой в больницу утром 28 июля.

Общество МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Общество Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП в виде штрафа в 10 тысяч рублей, если серьезных последствий аварии не было, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Общество В Амурской области эвакуируют местных жителей в связи с паводком По данным МЧС, от паводка пострадали почти 600 домов в 16 населённых пунктах. 25 июля в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Футбол Месси танцует с женой на Ибице. Видео На видео видно, что девушка вместе со своим мужем присутствует на концерте. Месси и Рокуццо вместе танцуют и поют.

Футбол «Ростов» обыграл «Арсенал» в Туле Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

Происшествия Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.

Политика Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17 Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Транспорт С начала года столичное метро перевезло более миллиарда пассажиров Свыше 1,2 миллиарда поездок совершено в московском метро за первое полугодие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Автоспорт В «Ред Булле» прокомментировали возможную замену Гасли на Квята Напомним, победителем гонки в Германии стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», вторым пришел к финишу Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял третье место.

Финансы Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку Отмечается, что Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Теперь она составит не 7,5% годовых, а 7,25%.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки.

Экономика В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

Спорт Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.