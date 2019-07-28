Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матчеRT на русском 17:58

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды. «Спортинг» забил первым — на 5-й минуте отличился Бас Дост.
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